Red 19:22 Il Parco Tarragona riprende vita Lavori di ripristino e messa in sicurezza del giardino pubblico di Alghero. Arriva l´affidamento, con eventi, manifestazioni e laboratori







L’area verde della Mercede riprende la sua efficienza grazie al procedimento avviato dal Settore Demanio e patrimonio del Comune di Alghero, che ha definito l’intervento di messa in sicurezza e recupero dallo stato di precarietà. Oggi (lunedì), il sindaco Mario Conoci, con l’assessore comunale al Demanio e patrimonio Giovanna Caria e al dirigente Michele Fois hanno svolto un sopralluogo per prendere visioni dei lavori, giunti alla fase do ultimazione.



Ripristinate le condizioni di sicurezza e di funzionalità, si attende ora la chiusura del procedimento di affidamento in gestione ai privati dell’area verde, procedura arrivata alla fase dell’aggiudicazione e di imminente consegna all’azienda aggiudicataria, la “Folia bio”. L’area verde di 9500metri quadri, sarà un polmone verde che favorirà forme di aggregazione della cittadinanza, tenendo conto del contesto demografico e sociale del quartiere e del bacino di cittadini di riferimento. Il parco sarà anche sede di eventi, di manifestazioni, con il coinvolgimento di associazioni con particolare riferimento a realtà operanti nel territorio. Commenti ALGHERO - Lavori di restyling al Parco Tarragona di Alghero. L’area verde è al centro di operazioni di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di decoro venute a mancare. I lavori affidati dall’Amministrazione comunale a gennaio stanno mostrando i primi risultati, con il ripristino del manto erboso, la modifica funzionale dell’impianto di irrigazione, potature delle alberate, riattivazione della funzionalità della recinzione danneggiata, l’eliminazione di ogni causa di pericolo a salvaguardia dell’incolumità pubblica.L’area verde della Mercede riprende la sua efficienza grazie al procedimento avviato dal Settore Demanio e patrimonio del Comune di Alghero, che ha definito l’intervento di messa in sicurezza e recupero dallo stato di precarietà. Oggi (lunedì), il sindaco Mario Conoci, con l’assessore comunale al Demanio e patrimonio Giovanna Caria e al dirigente Michele Fois hanno svolto un sopralluogo per prendere visioni dei lavori, giunti alla fase do ultimazione.Ripristinate le condizioni di sicurezza e di funzionalità, si attende ora la chiusura del procedimento di affidamento in gestione ai privati dell’area verde, procedura arrivata alla fase dell’aggiudicazione e di imminente consegna all’azienda aggiudicataria, la “Folia bio”. L’area verde di 9500metri quadri, sarà un polmone verde che favorirà forme di aggregazione della cittadinanza, tenendo conto del contesto demografico e sociale del quartiere e del bacino di cittadini di riferimento. Il parco sarà anche sede di eventi, di manifestazioni, con il coinvolgimento di associazioni con particolare riferimento a realtà operanti nel territorio.