Red 27 aprile 2021 Stintino: in Consiglio l´aggiornamento del Dup Giovedì, seduta dalle ore 16 con soli due punti in programma. Nella precedente riunione, è stato approvato il regolamento del canone unico patrimoniale e sono state confermate le aliquote Imu già approvate nel 2020



STINTINO - Il Consiglio comunale di Stintino si riunirà giovedì 29 aprile, alle 16, al primo piano del palazzo di Via Torre Falcone. Due i punti all'Ordine del giorno: l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021/2023 e l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023.



La nuova seduta dell'Assemblea civica segue quella nella quale i consiglieri hanno approvato il rinvio alla contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento dall'esercizio 2020. Inoltre, il Consiglio ha approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e del canone per aree e spazi mercatali. Il nuovo canone patrimoniale è entrato in vigore il primo gennaio e sostituisce, accorpandoli, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.



«Con il nuovo canone unico - ha spiegato l'assessore comunale al Commercio Antonella Mariani - si punta a semplificare gli adempimenti contributivi richiesti a cittadini e operatori economici accorpandoli in un solo prelievo. Nel nuovo regolamento, inoltre, vengono uniformate le norme previste per le varie imposte». L'esponente della Giunta Diana ha fatto sapere che non saranno modificate le tariffe, «perché non si vuole gravare su operatori economici e imprese già colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19». Infine, il Consiglio comunale ha approvato le aliquote Imu per l'anno 2021, confermando le tariffe dello scorso anno, senza nessun aumento.