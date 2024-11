Red 27 aprile 2021 Commissione comunale Pari opportunità: on-line il bando L’istanza potrà essere inviata entro mercoledì 26 maggio. La domanda dovrà essere indirizzata al sindaco e deve avere allegato il curriculum della candidata e la specificazione della categoria per la quale è presentata



SASSARI – Il Comune di Sassari ha reso noto l'avviso per presentare la candidatura come componente della Commissione comunale per le Pari opportunità degli uomini e delle donne, sia come rappresentanti del Consiglio comunale, sia come rappresentanti delle associazioni presenti nel territorio che prevedono nel loro statuto finalità e attività indicate nel regolamento della Commissione. L’istanza potrà essere inviata entro mercoledì 26 maggio via pec all’indirizzo web protocollo@pec.comune.sassari.it, o consegnata al Protocollo generale del Comune, in Piazza del Comune.



La domanda dovrà essere indirizzata al sindaco e deve avere allegato il curriculum della candidata e la specificazione della categoria per la quale è presentata. Il regolamento della Commissione è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.