Settore Matrimoni: ok all´odg Deidda

CAGLIARI - «Il Governo ha dato parere favorevole e la Camera ha appena approvato il mio ordine del giorno sul settore matrimoni che, ieri, a Roma e in tutta Italia, ha visto gli operatori scendere in piazza denunciando come siano stati ignorati sia dal Governo Draghi, sia dal Governo Conte. Come Fratelli d'Italia, e in primis Giorgia Meloni, non ci siamo mai dimenticati di loro».



Lo dichiara il parlamentare sardo di FdI Salvatore Deidda, che spiega come il suo odg impegni «a valutare ogni opportuna iniziativa tra cui quelle contenute in premessa: un tavolo di confronto per l’intero settore, a garantire una data certa per la ripresa delle attività in sicurezza e ripristinare il contributo a fondo perduto previsto dall'art.25 del “Decreto Rilancio”, tenendo conto della perdita di fatturato in tutti mesi ed in particolare da marzo ad ottobre. Mi auguro che, anche questa volta, non rimanga una promessa incompiuta. Noi di Fratelli d’Italia continueremo a pressare l’Esecutivo fin quando non avremo risposte certe e non sarà permessa l’effettiva ripresa», conclude Deidda.