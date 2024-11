Daniele Cocco 28 aprile 2021 L'opinione di Daniele Cocco La Sardegna dimenticata dal Recovery plan



Il Governo ha approvato il Recovery plan trascurando le necessità della regione Sardegna. Nelle oltre 300 pagine del Piano nazionale di ripresa e resilienza non ci sono i tanto attesi investimenti per garantire il rilancio e la crescita dell’Isola, soprattutto le indispensabili opere per trasporti e infrastrutture necessarie all’ammodernamento e alla riqualificazione complessiva della rete ferroviaria e stradale e le risorse necessarie per colmare il grande gap dell’insularità che da sempre penalizza i collegamenti da e per la Sardegna per passeggeri e merci.



La Sardegna nel Pnrr viene citata solo in merito al rafforzamento delle Zone economiche speciali e per gli interventi infrastrutturali nella stazione di Oristano e nella rete ferroviaria per collegare Olbia e Alghero con i rispettivi porti, interventi certamente importanti, ma si poteva fare sicuramente molto di più. Vogliamo capire se le nostre richieste sono state disattese da chi ha redatto il documento del Recovery plan o c’è stata qualche negligenza da parte della Regione Sardegna nel presentare i progetti.



Chiediamo al presidente del Consiglio di convocare urgentemente il Consiglio regionale al fine di manifestare tutta la nostra contrarietà al documento, ci sono tanti investimenti e opportunità per il sud, ma ancora una volta la Sardegna è stata dimenticata.



* consigliere regionale Liberi e uguali