Red 29 aprile 2021 Girovagando allarga il suo staff Gli interessati possono contattare la Direzione organizzativa del Festival inviando una e-mail all´indirizzo web festivalgirovagando@gmail.com fino a mercoledì 25 agosto, e poi saranno contattati per un colloquio



SASSARI - Anche quest'anno tornerà il Festival internazionale di arte in strada “Girovagando”. L'Associazione Girovagando potenzia il suo staff organizzativo in vista della 24esima edizione del Festival, dal titolo “Insurrezioni e resurrezioni climatiche”, in programma a settembre a Sassari, nell'ambito della manifestazione “Sassari estate” 2021.



Infatti, è partita la Campagna di reclutamento dei volontari, senza limiti d'età, rivolta a chi vuole mettersi alla prova e collaborare attivamente durante l'evento. Il primo requisito richiesto è l'entusiasmo, poi la voglia di fare squadra, avere capacità di adattamento e di pubbliche relazioni. Non è un compito facile: occorre amare mettersi in gioco. I profili richiesti per entrare a far parte della squadra di Girovagando sono addetta/o all'accoglienza del pubblico, assistente alla logistica, aiuto montaggio e smontaggio degli allestimenti, collaboratrice/ore alla promozione.



I volontari saranno il valore aggiunto per entrare, attraverso il teatro per spazi aperti, nella città e nel territorio, coinvolgendo direttamente chi ci vive. Gli interessati possono contattare la Direzione organizzativa del Festival inviando una e-mail all'indirizzo web festivalgirovagando@gmail.com fino a mercoledì 25 agosto, e poi saranno poi contattati per un colloquio. Come lo scorso anno, il Festival rispetterà in maniera rigorosa le misure di prevenzione anti-Covid attraverso l’adozione di un apposito protocollo.