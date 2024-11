Red 29 aprile 2021 Cagliari: il rettore incontra il prefetto Proseguono i colloqui istituzionali di Francesco Mola, dopo quelli con il presidente della Regione e il sindaco. Ieri mattina, a Palazzo Belgrano, ha ospitato Gianfranco Tomao. Al centro del dialogo, la situazione degli studenti durante la pandemia



CAGLIARI – Proseguono gli incontri istituzionali del rettore dell’Università degli studi di Cagliari Francesco Mola. Dopo il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, incontrati proficuamente nei giorni scorsi, ieri (mercoledì) il magnifico ha ospitato il prefetto Gianfranco Tomao. Hanno partecipato al colloquio anche il prorettore vicario Gianni Fenu, il direttore generale Aldo Urru e il capo di Gabinetto Alessandra Orrù.



Al centro del dialogo, l’importanza del lavoro svolto dall’Ateneo a favore degli studenti e delle studentesse: l’azione svolta a favore dell’internazionalizzazione attraverso i progetti “Educ” e “Formed” e quella per l’uguaglianza di genere, ma anche la più recente partecipazione ai tavoli coordinati dalla Prefettura per organizzare al meglio la ripresa della didattica in presenza. «L’università è molto viva – ha detto Mola - e per questo speriamo davvero di poter tornare presto alla normalità. Sarà un piacere rivederci in presenza. Tutti gli atenei italiani hanno reagito subito alla pandemia: il nostro Ateneo si è prontamente attrezzato, abbiamo lavorato alacremente e in due settimane siamo riusciti a mettere 25mila studenti on-line. Ma non è certamente la stessa cosa: siamo preoccupati per la fragilità personale e per la disgregazione sociale che potrebbe crearsi, per questo potenzieremo il counseling psicologico, già attivo, e attiveremo nuove forme di welfare studentesco. Come Ateneo siamo a disposizione con voi, con il Comune e con la Regione per qualunque iniziativa a favore dei giovani, che sono la categoria che più soffre questa situazione. Questo è il momento di lavorare insieme».



Dopo il colloquio, rettore e prefetto hanno visitato l’Aula magna e la Sala settecentesca della Biblioteca universitaria, in compagnia del direttore Martino Marangon, per poi soffermarsi all’interno dei locali che ospitano la Collezione Piloni. Soddisfazione è stata espressa al termine della visita istituzionale da Tomao: «Ho avuto il piacere di scoprire una realtà come quella dell’Ateneo cagliaritano con una storia importante, 400 anni di eccellenza tra le università italiane. Si tratta di un’Università costantemente alla ricerca dell’innovazione senza dimenticare la tradizione e la storia di questa città e di questa Isola. Mi pare di poter dire che ci sia la volontà e la passione di tutti (a cominciare dal rettore) di mantenere viva questa tradizione grazie alla capacità di coniugare la storia e la tradizione con la modernità. Qui si guarda al futuro senza perdere di vista il passato».



Nella foto: un momento dell'incontro