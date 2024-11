Red 30 aprile 2021 Forestas: anche Uila e Uil Fpl firmano l’accordo «Chiederemo l’avvio immediato della contrattazione decentrata al fine di chiarire quanto non definito dall’accordo odierno», dichiarano i sindacalisti Gaia Garau (Uila) e Giampaolo Spanu (Uila Fpl)







«Con il nostro impegno siamo riusciti ad ottenere molte delle richieste che avevamo posto nella nostra piattaforma iniziale e in quella votata all’unanimità dall’Assemblea di Tramatza. Come deciso a larga maggioranza dall’assemblea dei delegati Uila del 27 aprile – aggiunge Gaia Garau (segreteria regionale Uila Sardegna) -abbiamo continuato a trattare fino all'ultimo per richiedere quanto definito».



«Rispetto al testo della scorsa settimana – fanno sapere Uila e Uil Fpl Sardegna - il Coran ha effettuato alcune importanti modifiche, accogliendo alcune delle richieste dei due sindacati: la conservazione della quota parte versata dall’Agenzia relativa al fondo integrativo sanitario che verrà meglio disciplinato dalla contrattazione integrativa; la valenza anche dei periodi di servizio a tempo determinato, ai fini del calcolo dei dieci anni individuati come primo requisito per le future selezioni interne. Abbiamo ottenuto alcuni impegni formali che confermano la possibilità di migliorare quanto oggi sottoscritto nel prossimo contratto integrativo. Si è trattato di un percorso lungo e difficile e non tutte le questioni sono state affrontate come avremmo voluto. Pertanto, chiederemo l’avvio immediato della contrattazione decentrata al fine di chiarire quanto non definito dall’accordo odierno». CAGLIARI - Uila Uil e Uil Fpl hanno firmato ieri mattina (giovedì) l'accordo di transizione dei lavoratori dell’Agenzia Forestas al comparto Regione che ha concluso una trattativa durata quasi due anni [LEGGI] . «Esprimiamo soddisfazione per aver portato a compimento un percorso che seppur tormentato consente finalmente di inserire nel comparto Regione–Enti regionali i lavoratori dell’Agenzia Forestas con un notevole miglioramento delle condizioni di lavoro», dichiara Giampaolo Spanu (segreteria regionale Uila Fpl Comparto Regione) in una lettera indirizzata ai lavoratori.«Con il nostro impegno siamo riusciti ad ottenere molte delle richieste che avevamo posto nella nostra piattaforma iniziale e in quella votata all’unanimità dall’Assemblea di Tramatza. Come deciso a larga maggioranza dall’assemblea dei delegati Uila del 27 aprile – aggiunge Gaia Garau (segreteria regionale Uila Sardegna) -abbiamo continuato a trattare fino all'ultimo per richiedere quanto definito».«Rispetto al testo della scorsa settimana – fanno sapere Uila e Uil Fpl Sardegna - il Coran ha effettuato alcune importanti modifiche, accogliendo alcune delle richieste dei due sindacati: la conservazione della quota parte versata dall’Agenzia relativa al fondo integrativo sanitario che verrà meglio disciplinato dalla contrattazione integrativa; la valenza anche dei periodi di servizio a tempo determinato, ai fini del calcolo dei dieci anni individuati come primo requisito per le future selezioni interne. Abbiamo ottenuto alcuni impegni formali che confermano la possibilità di migliorare quanto oggi sottoscritto nel prossimo contratto integrativo. Si è trattato di un percorso lungo e difficile e non tutte le questioni sono state affrontate come avremmo voluto. Pertanto, chiederemo l’avvio immediato della contrattazione decentrata al fine di chiarire quanto non definito dall’accordo odierno».