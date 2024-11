Cor 2 maggio 2021 Positivi sempre in calo ad Alghero: 122 Ancora in calo i positivi al coronavirus nella città di Alghero. Calano anche le perone che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere e gli isolati. Ecco i dati aggiornati al 1maggio 2021



ALGHERO - Ancora in discesa il numero dei positivi registrati sul territorio di Alghero. I dati, comunicati oggi, 2 maggio, dall'Ats, sono i seguenti: Positivi totali 122 (-43 ) di cui 17 ospedalizzati (-4). I nuovi positivi sono 5, i guariti sono 48. Le persone in quarantena sono 52 (-73).