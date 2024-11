Red 4 maggio 2021 A Porto Torres si cerca un ufficiale di macchina La Compagnia italiana di navigazione ha presentato la richiesta per una chiamata ordinaria d´imbarco sulla motonave “Bithia”. Appuntamento domani mattina in Capitaneria



PORTO TORRES - La Compagnia italiana di navigazione ha presentato la richiesta per una chiamata ordinaria d'imbarco per un ufficiale di macchina sulla motonave “Bithia”. I marittimi interessati, in possesso delle qualifiche richieste, in regola con tutti i corsi previsti dalla Stcw95, devono presentarti domani, mercoledì 5 maggio, alle 10, all'Ufficio di Collocamento della gente di mare della Capitaneria di porto di Porto Torres muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.