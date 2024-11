Red 4 maggio 2021 «Ospedale Civile: basta annunci, servono fatti» «Sulla Terapia Intensiva si proceda alle assunzioni, indispensabili per migliorare i servizi della struttura», dichiarano a proposito del nosocomio algherese i consigliere regionali dei Progressisti che, primo firmatario Antonio Piu, hanno depositato un´interrogazione sulla situazione







«L'accreditamento definitivo del Reparto è condizione indispensabile al fine di ottenere il Dea di primo livello - ricorda l'esponente progressista - e la condizione necessaria per poter strutturare definitivamente l'unità di Terapia intensiva è l'adeguamento dell'organico del presidio ospedaliero. Nonostante i ripetuti annunci, questo non si è mai verificato: eppure l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari ha indetto concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di diciotto medici per anestesia e rianimazione, indispensabili per sopperire alle esigenze di diverse strutture sanitarie tra le quali anche quelle di Alghero. La graduatoria finale è stata pubblicata il primo febbraio, ma non si è ancora proceduto all'assunzione dei medici anestesisti e rianimatori per l'Ospedale Civile. Al presidente e all'assessore ricordiamo ancora una volta il lavoro del personale ospedaliero che in questo anno e mezzo di pandemia ha operato con professionalità in tutte le strutture sarde e, in particolare, che i Reparti Covid del Marino e la Terapia intensiva del Civile di Alghero hanno lavorato a supporto degli ospedali di Sassari e di tutto il nord Sardegna. La carenza di personale medico, in particolare di anestesisti e rianimatori, ha chiaramente pesanti ripercussioni su tutte le altre prestazioni mediche, in particolare su quelle chirurgiche, causando un allungamento delle liste d'attesa con conseguente aumento di disagi e sofferenze per le cittadine e i cittadini».