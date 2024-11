Red 5 maggio 2021 Oristano ha un nuovo segretario generale Giovanni Mario Basolu è il nuovo segretario generale del Comune di Oristano. Prende il posto lasciato libero da Luigi Mele che, dopo otto anni trascorsi in Comune e a conclusione di una lunga carriera nella Pubblica amministrazione, è andato in pensione



ORISTANO - Giovanni Mario Basolu è il nuovo segretario generale del Comune di Oristano. Prende il posto lasciato libero da Luigi Mele che, dopo otto anni trascorsi in Comune e a conclusione di una lunga carriera nella Pubblica amministrazione, è andato in pensione. Lunedì mattina, il sindaco Andrea Lutzu ha dato il benvenuto a Basolu, presentandolo alla Giunta e ai dirigenti comunale e affrontando con lui le questioni più urgenti.



«Il dottor Mele lascia la Segreteria generale del Comune dopo otto anni ,durante i quali ha ricoperto l’incarico con competenza e professionalità – osserva il primo cittadino - Sono doti che ho avuto modo di apprezzare nel corso degli anni. Oggi prende servizio il nuovo segretario generale Giovanni Basolu, che vanta una lunga esperienza in numerosi enti e a cui auguro un buon lavoro in questa sua nuova avventura professionale».



Giovanni Basolu è nato a Ottana nel 1956. Laureato in Giurisprudenza, è segretario comunale dal 1984. Assume l’incarico a Oristano dopo che, negli ultimi due anni, ha ricoperto lo stesso alla Provincia di Nuoro. In passato, ha prestato servizio nei Comuni di Teti, Gergei, Nurri, Mandas, Seulo e Gadoni, Siniscola, Quartucciu, Sestu, Iglesias e Cagliari. La legge assegna al segretario il compito di collaborare e offrire assistenza giuridica e amministrativa agli organi dell’Ente, garantendo la conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Sovrintende alle funzioni dei dirigenti per quanto riguarda la congruenza dell’azione amministrativa alle normative vigenti.



Nella foto: il nuovo segretario generale Giovanni Mario Basolu