Red 6 maggio 2021 Nemapress alla fiera virtuale del libro “Italia book festival” è una fiera dell’editoria virtuale organizzata dalla “Edizioni del Loggione/Damster”, che si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 maggio con oltre 60 editori, più di 4mila proposte editoriali, interviste agli autori, laboratori, presentazioni, concorsi e iniziative editoriali



ALGHERO - “Italia book festival” è una fiera dell’editoria virtuale organizzata dalla “Edizioni del Loggione/Damster”, che si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 maggio con oltre 60 editori, più di 4mila proposte editoriali, interviste agli autori, laboratori, presentazioni, concorsi e iniziative editoriali. L'evento sarà a ingresso libero e aperta al pubblico in tutte le ventiquattro ore giornaliere sul sito internet omonimo. Ci sarà la possibilità di dialogare con gli editori attraverso una chat dedicata. Una ghiotta occasione per lettori curiosi e autori interessati a proporre i propri manoscritti.



Dirette streaming, con la presenza di uno spazio “10 minuti con l’editore”, in cui gli editori possono raccontare la loro casa editrice, le novità editoriali e “L’ospite di Italia book festival”, con incontri dalle 17 in poi con scrittori e personaggi televisivi. Un ricco programma con presentazioni, interviste, booktrailer, letture animate, disponibili h24 sul sito. Fra gli ospiti della edizione 2020 Carlo Lucarelli, Michele Cucuzza, Gabriella Genisi, Valerio Varesi, Gianluca Morozzi, Giuseppe Gagliardi, Vito, Marilù Oliva, Giorgio Comaschi, Andrea Mingardi e Patrick Fogli. C'è anche un’ampia area creativa dove è possibile trovare i concorsi letterari proposti dalle case editrici, i pitch e i laboratori di scrittura creativa e laboratori per bambini e ragazzi.



Anche la “Nemapress edizioni” sarà presente con il suo stand virtuale nel quale saranno in vendita con sconto Fiera, cento titoli pubblicati dalla casa editrice che ha le sue sedi ad Alghero, dove è nata nel 1990, e nel quartiere romano di Trastevere, con sedi operative ad Albano laziale e a Bari. Saranno in visione e in vendita i titoli più prestigiosi dei molti scrittori, sardi e “continentali” che hanno scelto la Nemapress per pubblicare le loro opere in una delle sedici collane aperte, dai Saggi all’Arte, dalla Poesia alla Narrativa, dalla letteratura dell’America latina a quella in lingua catalana.



Nella foto: l'editrice algherese Neria De Giovanni