Red 7 maggio 2021 Air Italy: Solinas convoca i liquidatori «Al lavoro per garantire prospettive alla compagnia e ai lavoratori», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas







«Avvieremo un confronto sulle principali questioni riguardanti la liquidazione "in bonis" della compagnia aerea, anche con riferimento alla salvaguardia delle professionalità e del know-how radicato in Sardegna», ha detto Solinas ribadendo la necessità di arrivare quanto prima a una soluzione della vertenza che già mercoledì aveva definito di carattere nazionale. «Siamo impegnati per ottenere dal Governo la proroga degli ammortizzatori sociali e per creare le condizioni affinché la vicenda Air Italy possa essere instradata lungo un percorso virtuoso, che garantisca una reale prospettiva futura alla compagnia e ai suoi lavoratori», ha concluso il governatore dell'Isola. OLBIA - Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, come annunciato mercoledì durante l’incontro con le organizzazioni sindacali [LEGGI] , ha inviato ieri la lettera di convocazione ai liquidatori di Air Italy per discutere sulle procedure di proroga della cassa integrazione. L’incontro è stato fissato per giovedì 13 maggio e si terrà a Cagliari, nella sede di rappresentanza della Regione, a Villa Devoto.«Avvieremo un confronto sulle principali questioni riguardanti la liquidazione "in bonis" della compagnia aerea, anche con riferimento alla salvaguardia delle professionalità e del know-how radicato in Sardegna», ha detto Solinas ribadendo la necessità di arrivare quanto prima a una soluzione della vertenza che già mercoledì aveva definito di carattere nazionale. «Siamo impegnati per ottenere dal Governo la proroga degli ammortizzatori sociali e per creare le condizioni affinché la vicenda Air Italy possa essere instradata lungo un percorso virtuoso, che garantisca una reale prospettiva futura alla compagnia e ai suoi lavoratori», ha concluso il governatore dell'Isola.