Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteManifestazioni › Festival di canti e suoni a Ploaghe
S.A. 21:35
Festival di canti e suoni a Ploaghe
Il Festival si aprirà con la consueta Anteprima che avrà luogo lunedì 11 agosto con la presentazione di SardignAeras e l’inaugurazione delle esposizioni artistiche a cura di Antonio Sanna e Nico Salis, accompagnata dall’esibizione del trio di chitarristi composto da Domenico Frisciano, Mauro Galleri e Nicola Deriu
Festival di canti e suoni a Ploaghe

PLOAGHE - Nel ricco e variegato programma de “I candelieri e il Ferragosto ploaghese” spazio al Festival di canti e suoni SardignAeras in programma dall’11 al 13 agosto 2025 presso l’ex Convento
dei Frati Cappuccini a Ploaghe. Il Festival si aprirà con la consueta Anteprima che avrà luogo lunedì 11 agosto alle 21:30 che prevede la presentazione di SardignAeras e l’inaugurazione delle esposizioni artistiche a cura di Antonio Sanna e Nico Salis, accompagnata dall’esibizione del trio di chitarristi composto da Domenico Frisciano, Mauro Galleri e Nicola Deriu. Il 13 agosto alle ore 22:00 avrà luogo SardignAeras - Festival di Canti e Suoni.

Ospiti della manifestazione saranno il cantante Gianni Virdis, il gruppo dei Double Dose, il duo composto da Elisa Carta e Simone Sassu, il cantante Mauro Manca e il musicista, compositore e street artist di fama internazionale Moses Concas. Un cast d’eccezione quello messo a punto dal Direttore Artistico Piero Concu: i padroni di casa de Su Coro de Piaghe, diretti dallo stesso, Gianni Virdis, antesignano dei testi in sardo e uno dei primi autori dei Tazenda.

Suggestivi i Double Dose, un quartetto incredibile che fonde sonorità sarde al folk irlandese e americano. E poi il jazz di Elisa Carta, che si fonde con il blues, il latino americano e la musica cantautorale. Spazio poi al sassarese Simone Sassu, figlio del musicologo di fama internazionale Pietro Sassu. Infine Mauro Manca, reduce dal suo terzo album “Il soffio del maestrale” e il formidabile armonicista Moses Concas che chiuderanno la serata. La manifestazione sarà presentata da Alberto Cocco.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21:31
Eventi e visite notturne all´Argentiera
Via ad un ricco calendario di iniziative che trasformano il borgo minerario in un luogo di scoperta. Grande novità di quest’anno è l’introduzione dei tour in notturna. Tra le attività più attese torna il cinema all’aperto
6/8/2025
Fuochi di Ferragosto ad Alghero
Come da tradizione, lo show con inizio alle 22.30, potrà essere apprezzato da diverse parti della costa, con tutta la suggestione di una serata speciale che suggella la stagione turistica algherese
19:45
A settembre Appetitosamente 2025 a Siddi
Dal 19 al 21 settembre torna a Siddi la diciottesima edizione del Festival Regionale del Buon Cibo. Simone Cristicchi con la sua band, Dario Vergassola, il conduttore Federico Quaranta e le Balentes guideranno un programma che intreccia enogastronomia, cultura e spettacolo
13:05
A Sennori ritorna Calici di stelle
L’8 agosto dalle 19.30 dieci postazioni di vini e 4 stand di degustazione, ticket baby per i più piccoli e poi musica, arte, tradizioni, buon cibo e turismo esperienziale
11:38
Sabato 9 appuntamento coi Candelieri Medi
Sono 16 i gruppi che sfileranno da corso Vittorio Emanuele, fino a raggiungere il piazzale della chiesa di Santa Maria di Betlem. Per consentire lo svolgersi del corteo sono previste modifiche alla viabilità
6/8/2025
A Porto Torres il Carnevale Estivo Turritano
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il sostegno del Comune è in programma sabato 9 agosto. Ospite la Mascherata di gruppo del Carnevale di Viareggio e la Pro Loco di Golfo Aranci
31/7Autunno in Barbagia: si parte il 6 settembre
25/7Quattro giorni di festa per “Chenamos in carrela”
23/7Ad agosto la Sagra Estiva del Carciofo ad Uri
22/7Narcao Blues celebra la trentacinquesima edizione
22/7Urban Fest a Sant´Agostino
22/7Dromos festival ai nastri di partenza
22/7Notti Isolate a Porto Ferro
15/7Abbabula: tappe a Sassari, Alghero e Sennori
15/7Billèllera Sorso Music Festival, IV edizione
14/7Akènta Day 2025: successo tra mare, vino e identità
« indietro archivio manifestazioni »
7 agosto
Scappano senza pagare: denunciati turisti ad Alghero
7 agosto
Il bar del Fogo in fiamme ad Alghero
7 agosto
Nuovo frontale nella 291: quattro feriti in Pronto Soccorso



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)