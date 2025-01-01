Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Scappano senza pagare: denunciati turisti ad Alghero
S.A. 17:25
Scappano senza pagare: denunciati turisti ad Alghero
Dopo aver consumato una costosa cena a base di pesce, vino e specialità locali, i due clienti, approfittando di un momento di distrazione del personale, si sono alzati velocemente ed abbandonato il ristorante senza saldare il conto. Poco dopo sono stati rintracciati
Scappano senza pagare: denunciati turisti ad Alghero

ALGHERO - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha denunciato due turisti autori di insolvenza fraudolenta ai danni di un noto ristoratore algherese. Dopo aver consumato una costosa cena a base di pesce, vino e specialità locali, i due clienti, approfittando di un momento di distrazione del personale, si sono alzati velocemente ed abbandonato il ristorante senza saldare il conto.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Alghero intervenuti sul posto, hanno sentito il
titolare del locale ed alcuni dipendenti, ricostruendo la dinamica dei fatti anche grazie all’analisi
delle registrazioni delle telecamere di sicurezza, le quali hanno agevolato la rapida identificazione
degli autori del gesto. A seguito degli ulteriori accertamenti di rito, i due turisti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di insolvenza fraudolenta (ex art. 641 c.p.), il quale prevede pene fino a due anni di reclusione.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
31/7Via Tarragona: volano le piante dal balcone
25/7Disabile denuncia: «abbandonata in borgata»
24/7Panico all´Eurospin: cliente spruzza spray urticante e va via
23/7Lavoro: blitz in locali e negozi. 47 irregolari su 226 ispezioni
20/7Lutto e sdegno nella borgata di Sa Segada
18/7Sfonda distributore automatico: denunciato
16/7Schiamazzi e turisti: controlli a tappeto nei locali e b&b
15/7Aggressione ai Servizi Sociali, Pais: preoccupante
15/7Alghero: Nuovo assalto ai servizi sociali
9/7Elisoccorso alla Pietraia, uomo in arresto cardiaco | Video
« indietro archivio cronaca »
7 agosto
Il bar del Fogo in fiamme ad Alghero
7 agosto
Nuovo frontale nella 291: quattro feriti in Pronto Soccorso
6 agosto
Quattro bombe, cocaina e contanti. Blitz alla periferia di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)