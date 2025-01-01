S.A. 17:25 Scappano senza pagare: denunciati turisti ad Alghero Dopo aver consumato una costosa cena a base di pesce, vino e specialità locali, i due clienti, approfittando di un momento di distrazione del personale, si sono alzati velocemente ed abbandonato il ristorante senza saldare il conto. Poco dopo sono stati rintracciati



ALGHERO - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha denunciato due turisti autori di insolvenza fraudolenta ai danni di un noto ristoratore algherese. Dopo aver consumato una costosa cena a base di pesce, vino e specialità locali, i due clienti, approfittando di un momento di distrazione del personale, si sono alzati velocemente ed abbandonato il ristorante senza saldare il conto.



Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Alghero intervenuti sul posto, hanno sentito il

titolare del locale ed alcuni dipendenti, ricostruendo la dinamica dei fatti anche grazie all’analisi

delle registrazioni delle telecamere di sicurezza, le quali hanno agevolato la rapida identificazione

degli autori del gesto. A seguito degli ulteriori accertamenti di rito, i due turisti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di insolvenza fraudolenta (ex art. 641 c.p.), il quale prevede pene fino a due anni di reclusione.