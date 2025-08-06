Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariTurismoManifestazioni › Eventi e visite notturne all´Argentiera
S.A. 21:31
Eventi e visite notturne all´Argentiera
Via ad un ricco calendario di iniziative che trasformano il borgo minerario in un luogo di scoperta. Grande novità di quest’anno è l’introduzione dei tour in notturna. Tra le attività più attese torna il cinema all’aperto
Eventi e visite notturne all´Argentiera

SASSARI - Da agosto a settembre, l’Argentiera torna a essere protagonista dell’estate culturale sassarese con un ricco calendario di iniziative che trasformano il borgo minerario in un luogo di scoperta, condivisione e creatività. MAREA è il titolo del cartellone estivo promosso e diretto da LandWorks con il contributo del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna, ospitato negli spazi del MAR – Miniera Argentiera, il centro culturale ibrido nato da un processo di rigenerazione a base culturale. Vincitore dell’Avviso pubblico “Laboratorio Creatività Contemporanea – VI edizione”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, il MAR è oggi un modello riconosciuto di innovazione sociale e culturale.

Protagoniste assolute della stagione sono le visite guidate, in programma ogni fine settimana fino a domenica 7 settembre. Condotte da guide professioniste, accompagnano il pubblico alla scoperta degli edifici storici come la Laveria e degli spazi rigenerati dell’ex borgo, oggi centro di sperimentazione, produzione e diffusione culturale. Grande novità di quest’anno è l’introduzione dei tour in notturna fino alle ore 23: gli ultimi turni della giornata si svolgono infatti al buio, illuminati da luci frontali e lanterne, in un’atmosfera suggestiva che richiama l’ambiente delle gallerie sotterranee.

Tra le attività più attese torna il cinema all’aperto nello spazio culturale rigenerato della SCALA. Le proiezioni, in programma domenica 17, 24, 31 agosto e 7 settembre, iniziano alle 21:30 e trasformano il borgo in un grande cinema sotto le stelle, dove la magia del grande schermo incontra la suggestione del paesaggio post-industriale. Il 27, 28 e 29 agosto il MAR ospiterà per la seconda volta il Mamatita Festival, la rassegna che porta in esclusiva in Sardegna alcune delle compagnie e degli artisti più interessanti del panorama nazionale e internazionale di circo contemporaneo, spettacolo viaggiante, teatro di strada e performance urbane. Tre giorni di creatività, stupore e meraviglia, che trasformeranno gli spazi del borgo in un palcoscenico diffuso open air, aperto a tutti.

Ad arricchire il programma, anche un ciclo di laboratori presso la Discordia, lo spazio oggi al centro del progetto di rigenerazione promosso e diretto da LandWorks, che mira a trasformare l’ex latteria, attraverso workshop di costruzione partecipata, in un hub culturale e ricreativo aperto al pubblico e al servizio della collettività. Il forno comunitario in terra cruda, inaugurato lo scorso 3 agosto, sarà al centro di una serie di attività pensate per sperimentare e approfondire pratiche legate alla cultura del cibo, come la panificazione e preparazione della pizza, e ai saperi artigiani, come l’uso creativo di materiali naturali quali la terra cruda, la calce e i pigmenti vegetali.
