Red 7 maggio 2021 Covid Alghero: casi in diminuzione



ALGHERO - I dati comunicati oggi (venerdì) sull'andamento dei contagi da Covid-19 ad Alghero vedono settantotto positivi (diciassette meno di ieri). I nuovi positivi sono tre, mentre i guariti sono venti. Le persone in quarantena sono cinquantacinque (una in meno rispetto a ieri).