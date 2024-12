Red 10 maggio 2021 Libri: L´infinita contesa di Carlo Mannoni L´autore si è cimentato nella non facile opera di raccontare nei dettagli una delle più tormentate e complesse vicende della tutela paesaggistica in Italia di cui è stato uno dei protagonisti: la storia della tutela del colle di Tuvixeddu



ALGHERO – E' arrivato nelle librerie di Alghero “L'infinita contesa-La tormentata storia della tutela del colle di Tuvixeddu”, il nuovo libro di Carlo Mannoni (Alfa editrice). L'autore si è cimentato nella non facile opera di raccontare nei dettagli una delle più tormentate e complesse vicende della tutela paesaggistica in Italia di cui è stato uno dei protagonisti.



L'avvincente storia, con sullo sfondo il colle di Tuvixeddu a Cagliari, si è conclusa nel febbraio di quest'anno, dopo quattordici anni, e ne comprende a sua volta diverse altre, dipanandosi come un avvincente romanzo giallo in cui i vari attori si confrontano e si scontrano in continui capovolgimenti di fronte dagli esiti a volte sorprendenti e inattesi. Con la sua scrittura, l'autore conduce per mano il lettore in un percorso dagli accesi risvolti politici e giudiziari (amministrativi, civili e penali) in cui gli istituti della tutela paesaggistica in Sardegna si calano nella difficile realtà del rapporto tra politica e società, tra interessi pubblici e privati e tra i poteri dello Stato, della Regione e del Comune.



Il libro è una testimonianza civile che risponde alle esigenze culturali del lettore sul tema della tutela paesaggistica e si rivolge anche agli studenti universitari che studiano il Diritto del paesaggio nei suoi rapporti con l’urbanistica di città e paesi. Inoltre, è un viaggio nella politica e dei suoi processi decisionali, con tutte le contraddizioni che la politica stessa sa a volte presentare.