video Cor 10 maggio 2021 La poesia del lunedì: Maria do Rosário Pedreira Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau





per sbaglio, a domandare se ero io un’altra persona –

un sole che improvvisamente aggiungeva calce ai muri,

un incendio capace di divorare il cuore del mondo.



Non ti mentii; mi alzai e ti condussi alla porta giusta

come un veliero trascina i sogni in mare; ma,

prima di lasciarti, ti dissi ancora che in quel pomeriggio

mi sarebbe piaciuto molto chiamarmi un’altra cosa – o

essere un gatto, per poter avere più di una vita.



_ Maria do Rosário Pedreira _

Poetessa portoghese (1959) Non ho mai saputo il tuo nome. Entrasti un pomeriggio,per sbaglio, a domandare se ero io un’altra persona –un sole che improvvisamente aggiungeva calce ai muri,un incendio capace di divorare il cuore del mondo.Non ti mentii; mi alzai e ti condussi alla porta giustacome un veliero trascina i sogni in mare; ma,prima di lasciarti, ti dissi ancora che in quel pomeriggiomi sarebbe piaciuto molto chiamarmi un’altra cosa – oessere un gatto, per poter avere più di una vita.Poetessa portoghese (1959) Guarda e condividi il video su Alguer.tv