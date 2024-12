Cor 12 maggio 2021 Otorino Alghero, Oppi bombarda Nieddu Il leader dell´Udc parla di «stupidaggini» dell´assessore leghista. Scene da resa dei conti anche ieri in Consiglio regionale, dove la discussione sulla legge ormai ribattezzata "poltronificio" (il dl 107 sulla riorganizzazione della presidenza) manda in tilt i rapporti di forza



ALGHERO - Al centro del primo, importante scossone, proprio Alghero e la sua martoriata offerta sanitaria. Non possano nemmeno 24 ore dall'esultanza dei riferimenti locali di Psd'Az e Lega per la riapertura della degenza di urologia, che Giorgio Oppi (Udc) si rivolge sferzante in consiglio regionale proprio ai due partiti ed all'assessore Mario Nieddu (assente dall'aula) per alcune «stupidaggini» rese sulla stampa.



«Alghero è senza un posto di Otorino. E vorrei che ci fosse qui l'assessore, che invece dice che è vigente. Ritengo che sia utile che venga quanto prima in aula in modo da dirgli quello che deve fare, visto che non lo sa fare» (in effetti nell'assegnazione dei posti letto attualmente Otorino ad Alghero risulta a zero). Attacco pesantissimo quello che il decano dell'aula riserva all'assessore leghista, che immediatamente incassa il sostegno del coordinatore Eugenio Zoffili.



La bomba sganciata da Giorgio Oppi manda in tilt i rapporti tra alleati, sempre più turbolenti a Cagliari. Zoffili chiede l'immediata convocazione di un vertice di maggioranza e annuncia la sua presenza nell'isola già da oggi. Sullo sfondo le tensioni ormai quotidiane sul peso che la legge ribattezzata "poltronificio" (il dl 107 sulla riorganizzazione della presidenza) si porta dietro.