Fibromialgia, Torre di Sulis in viola

ALGHERO - Si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della fibromialgia (12 maggio). In segno di sensibilizzazione su questa patologia cronica molto dolorosa che comprende tutto il sistema muscolo-scheletrico, in ogni parte del mondo vengono illuminati monumenti, palazzi, edifici. Il Comune di Alghero aderisce all’iniziativa illuminando la Torre di Sulis. Stasera il monumento assumerà il colore viola, per far sentire anche ad Alghero meno soli i soggetti che soffrono di questa patologia. L’illuminazione della torre è resa possibile grazie all’intervento dell’Assessorato alle Manutenzioni.