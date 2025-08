S.A. 14:22 A Maristella il 10 agosto la 1° Festa dell’Olio Evo Degustazioni, produzioni tipiche e musica sotto le stelle della notte di San Lorenzo. Oggi la presentazione a Porta Terra



ALGHERO - La prima Festa dell’Olio Evo a Maristella si annuncia come un punto di partenza di una manifestazione che vuole consolidarsi nel tempo. La produzione dell’olio di oliva nella borgata di Porto Conte si basa su circa 300 ettari di terreni olivetati, con una produzione di eccellenza che caratterizza la borgata quanto la produzione vitivinicola. L’evento programmato per domenica 10 agosto vuole metter al centro dell’attenzione le qualità che Maristella esprime, attraverso una serata di spettacolo degustazioni, giochi e momenti di riflessione sul tema.



«Una peculiarità della nostra borgata che vuole avviare un percorso virtuoso per diventare un evento fisso, così come lo è diventato la Sagra della Fragola per Sa Segada – ha detto oggi il Sindaco Raimondo Cacciotto nella presentazione - e questo sarà possibile grazie all’impegno del comitato di Maristella e dell’Associazione EduAgroMaris promotori dell’iniziativa che abbiamo condiviso da subito. Ogni borgata si caratterizza per le sue specificità che devono essere esaltate e promosse, e l’Amministrazione sostiene con favore questi percorsi». La serata di San Lorenzo comincia alle 18:00 con l’inaugurazione e con l’apertura degli stand dei produttori con le degustazioni a cura del gruppo di volontari Pro Restauro, gli stand di Campagna Amica di Coldiretti, le immancabili grigliate e le Zippulas realizzate dalle maestre panificatrici di Olmedo, i vini locali e lo spettacolo musicale.



Dall’assessora alle Attività Produttive Ornella Piras, al presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu al Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, è stato sottolineato «il fattore culturale e identitario della manifestazione, che mette in mostra il lavoro di tante famiglie e l’economia che genera per la borgata e per il tessuto economico cittadino». Alla presentazione di oggi a Porta Terra hanno preso parte anche Tonina Desogos, presidente del Comitato di borgata di Maristella, e i rappresentanti della aziende produttrici Accademia Olearia e Antica Compagnia Olearia, Antonio Gavino Fois e Antonello Fois, nella duplice veste, quest’ultimo, di produttore e di presidente della Coldiretti Nord Sardegna.



Nella foto: la conferenza stampa di presentazione