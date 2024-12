Red 12 maggio 2021 I Carabinieri di Olbia donano il sangue La partecipazione dei militari donatori (circa una trentina) è stata molto nutrita, dimostrando l’alto senso di responsabilità civile e rispondendo prontamente all’iniziativa promossa dal presidente della sede territoriale Gavino Murrighile



OLBIA – Questa mattina (mercoledì), la caserma del Reparto territoriale dei Carabinieri di Olbia ha ospitato la donazione di sangue, in collaborazione con l'Avis. La partecipazione dei militari donatori (circa una trentina) è stata molto nutrita, dimostrando l’alto senso di responsabilità civile e rispondendo prontamente all’iniziativa promossa dal presidente della sede territoriale Gavino Murrighile.



Normalmente, i donatori abituali tra i Carabinieri sono più del 20percento della forza effettiva in tutto il comprensorio su cui ha competenza il Reparto territoriale: una risposta che “indossa l’uniforme” continuamente per una raccolta in cui senza eccessivi clamori detta esempio e solidarietà per un gesto di alto valore civico. La difficoltà di far crescere il numero dei donatori di sangue è una realtà che conosce bene l’Avis, ma grazie al suo impegno si vede sempre più impegnata in forti campagne di informazione e di sensibilizzazione, scegliendo di essere schierati in prima linea dalla parte di chi ha bisogno di aiuto e di un dono che tuteli la vita. I Carabinieri, con questa scelta, hanno assolto il non facile compito di testimoniare con generosità gli alti valori morali che sostengono l’attività di chi appartiene all’Arma, dando un forte contributo alla comunità.