Cor 14 maggio 2021 Incendio doloso a Maristella nella notte Sul posto barracelli e vigili del fuoco. In concomitanza con l’incendio, ignoti hanno divelto dalla facciata della chiesa il pannello in cui vengono affisi i necrologi. Nei pressi dell’area pinetata è stato inoltre rilevato un fuoco lasciato incustodito



ALGHERO - Nella notte del 13 maggio, durante un servizio di controllo del territorio predisposto dal Comando Barracelli volto a prevenire i reati contro il patrimonio nell’agro e borgate, gli operatori si sono imbattuti in un principio di incendio di probabile origine dolosa che ha interessato una palma washingtonia alta circa otto metri difronte alla Chiesa della Beata Vergine Stella Maris all’interno della Borgata di Maristella, creando pericolo per le auto intransito. Le fiamme, dalla base si sono estese sino alla chioma e hanno interessato parte della sede stradale e un vicino cavo dell’energia elettrica.



In concomitanza con l’incendio, ignoti hanno divelto dalla facciata della chiesa il pannello in cui vengono affisi i necrologi. Nei pressi dell’area pinetata è stato inoltre rilevato un fuoco lasciato incustodito. È stato necessario l’intervento di due pattuglie dei Barracelli e di due mezzi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alghero, questi ultimi, giunti in poco tempo sul posto, hanno messo in sicurezza le aree interessate dalle fiamme. È utile ricordare, che al di là dell’episodio specifico, per gli abbruciamenti dal 15 maggio al 30 giugno è necessaria l’autorizzazione della Stazione Forestale competente per territorio, dal 1° luglio al 14 settembre sono vietati gli abbruciamenti.



«Per quanto concerne iservizi di polizia rurale, afferma il Cap. Riccardo Paddeu, visto l’approssimarsi della stagione estiva, questi subiranno inevitabilmente un’intensificazione con particolare attenzione ai controlli ambientali. Proseguiranno i controlli sulle attività di pesca, grazie a un nucleo di barracelli adeguatamente formati e motivati che opera in stretta sinergia con la Guardia Costiera, inoltre rimarrà alta l’attenzione sulle isole ecologiche ancora attive con controlli mirati volti a prevenire e reprimere i comportamenti illeciti sullo smaltimento dei rifiuti».