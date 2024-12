A.B. 14 maggio 2021 Basket: Dinamo sotto 0-2 Tonut trascina la Reyer Venezia nel finale incandescente della Gara2: finisce 83-78 per i ragazzi di coach De Raffaele. Non basta al Banco di Sardegna Sassari un match giocato alla pari e deciso solo dai dettagli. Gianmarco Pozzecco è tornato sulla panchina biancoblu



SASSARI - Tonut trascina la Reyer Venezia nel finale incandescente della Gara2: finisce 83-78 per i ragazzi di coach De Raffaele, che vanno sul 2-0 nella serie dei quarti di finale dei play-off Lba. Non basta al Banco di Sardegna Sassari un match giocato alla pari e deciso solo dai dettagli. Gianmarco Pozzecco è tornato sulla panchina biancoblu. Domenica 16 maggio, alle 20.45, palla a due di Gara3 al PalaSerradimigni.



Spissu e Tonut duellano nei primi possessi, Fotu è l’uomo scelto in quintetto per braccare Bilan, il centro croato però trova un modo per superare l’avversario ed è 2-4 dopo 2’. Burnell reattivo, Pozzecco al 4’ deve fare i conti con il secondo fallo di Bilan, Stone e Clark neutralizzano il +4 biancoblu, pronta reazione spinta dai punti di Happ, nuovo +7 al 6’. Watt riporta i suoi sul 18-19, De Nicolao scrive il primo vantaggio Reyer, la Dinamo risponde subito presente e chiude al 10’ sul 21-24. Happ allontana Venezia, De Raffaele chiama time-out per spezzare l’inerzia, Tonut dopo lo 0/7 di ieri (giovedì) [LEGGI] mette a segno un’altra tripla, è lui l’anima orogranata in queste fasi di gioco. Casarin riporta le squadre a contatto, ma arriva il parziale sassarese innescato da Gentile, che piazza la bomba e subisce l’antisportivo di Clark e si passa dal 28-29 al 28-39 (+11 al 16’). Esce Bilan gravato di 3falli, ma la banda del Poz gioca a memoria e domina a rimbalzo (16-26): ancora un time-out per la Reyer in totale blackout, Bendzius è una macchina segnapunti, Sassari vola sul 30-47 al 18’. I padroni di casa non sfruttano l’antisportivo fischiato ad Happ, ma riducono comunque il gap. Rallenta l’attacco biancoblu, time-out di Pozzecco per rifiatare, c’è l’ottava palla persa della serata e Watt ne approfitta chiudendo sul 37-47 al 20’.



Al rientro dall'intervallo lungo, Watt e Tonut guidano Venezia sul -6, partita riaperta al 24’, immediato time-out Banco sul 44-50. Cerella incrementa il parziale locale (10-3), attacco biancoblu bloccato, Pozzecco gioca la carta Happ-Bilan e la mossa paga, Stone dall’arco continua a essere un rebus per la difesa ospite. Bilan protesta per un contatto non fischiato e becca tecnico e quarto fallo sul 51-52. Gira tutto bene alla Reyer spinta dai canestri di Watt, nuovo time-out sassarese. La Dinamo si ritrova dal +10 al -3, calano le energie e di conseguenza le percentuali: lo 0/2 di Happ dalla lunetta fa male, con solo 7punti realizzati dai sassaresi nella terza frazione, si arriva al 57-54 dopo 30’. Sassari si affida al duo croato Katic-Kruslin, storie tese tra Burnell e Daye sanzionati con un tecnico per parte, Gentile placa dall’arco la furia offensiva di Watt (20punti)_ 63-66 al 34’. Chappell annulla la tripla di Kruslin, Tonut corre in campo aperto, la difesa orogranata costringe all’11esima persa, le due squadre si sfidano dall’arco, ha la meglio Venezia: a 3’è dalla fine è 73-72. Dopo il canestro di Spissu, Tonut prova a chiuderla con la stoppata su Bilan e 5punti di fila, Burnell piazza la bomba che ridà speranza, fallo immediato su De Nicolao: a 15” dalla sirena è 81-78. Bilan subisce il fallo di Stone, sbaglia il primo libero ed è costretto a sbagliare anche il secondo, Tonut è il più veloce, corre in contropiede e sigilla il risultato: finisce 83-78.



REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 83-78:

REYER VENEZIA: Casarin 2, Stone 7, Tonut 25, Daye, De Nicolao 12, Campogrande ne, Clark 5, Chappell 7, Mazzola, Cerella 5, Fotu, Watt 20. Coach Walter De Raffaele.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 4, Bilan 5, Treier, Chessa ne, Kruslin 13, Happ 14, Katic 4, Re ne, Burnell 13, Bendzius 12, Gandini ne, Gentile 13. Coach Gianmarco Pozzecco.

PARZIALI: 21-24, 37-47, 57-54.



Nella foto: coach Gianmarco Pozzecco