Cor 16 maggio 2021 Porto Torres: furti ai pescatori Predoni del mare a Porto Torres, assessore comunale alle Attività produttive Salvatore Frulio: «Convocare tavolo sull´ordine pubblico per dare risposte ai pescatori e combattere il fenomeno»



PORTO TORRES - «La questione dei furti delle attrezzature e del pescato nel Golfo dell'Asinara deve essere subito affrontata in un tavolo sull'ordine pubblico». È l'appello lanciato dall'assessore comunale alle Attività produttive, Salvatore Frulio, a seguito della denuncia presentata nei giorni scorsi dalle rappresentanze degli operatori turritani della piccola pesca. «Quello dei cosiddetti predoni del mare è un fenomeno che va combattuto con fermezza - dichiara l'assessore - non è accettabile che operatori già stremati dagli effetti della pandemia, vedano sfumare i guadagni del proprio lavoro. Invito tutti gli enti che hanno competenza ad avviare un confronto sulle strategie da mettere in campo per contrastare questo fenomeno. Le strade possono essere diverse: da un lato presidiare maggiormente il Golfo dell'Asinara e il porto turritano, dall'altro monitorando l'intera filiera di distribuzione dei prodotti ittici. La piccola pesca rappresenta un pezzo fondamentale della nostra economia e va tutelata in ogni forma possibile».