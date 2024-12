Cor 16 maggio 2021 Vola dal cavalcavia in Mercedes: muore 23enne La tragedia nella serata di sabato lungo la Strada Provinciale 32, nei pressi di un cavalcavia tra i Comuni di Pattada, Osidda e Buddusò. Grave l´amico che viaggiava con lui di 21 anni, ricoverato a Nuoro



NUORO - Tragedia della strada intorno alle 19.30 di sabato lungo la Strada Provinciale 32, nei pressi di un cavalcavia tra i Comuni di Pattada, Osidda e Buddusò. La Mercedes con a bordo due giovani di Alà dei Sardi è volata giù dal cavalcavia e si è capovolta più volte. Per Matteo Ledda (23 anni) non c'è stato niente datare, è morto sul colpo, mentre l'amico che era con lui, 21enne, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato immediatamente trasportato con un ambulanza medicalizzata del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro.