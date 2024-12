Red 17 maggio 2021 Ute Alghero: doppio incontro settimanale Domani, spazio alla Cultura al femminile con Emma Fenu. Giovedì, Alessandra Derriu parlerà di “Alghero e la Sardegna nel 1500: matrimonio, morte, feste e voti”



ALGHERO – Anche questa settimana, l'Università per le tre età di Alghero propone due conferenze, in modalità videoconferenza, sempre alle 16.30. Domani, martedì 18 maggio, la scrittrice Emma Fenu, presidente della Associazione “Cultura al femminile" ed esperta di scrittura creativa illustrerà “La simbologia del seno femminile nell'iconografia e nell'antropologia”. Giovedì 20, in modalità remoto, la scrittrice e storica Alessandra Derriu, archivista dell'Archivio Diocesano di Alghero-Bosa parlerà di “Alghero e la Sardegna nel 1500: matrimonio, morte, feste e voti”.



Nella foto: Emma Fenu