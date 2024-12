Red 19 maggio 2021 Incendi nelle campagne di Cagliari e Triei Oggi, su sette incendi registratisi in Sardegna, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Il primo rogo è divampato in località Villa Aresu, il secondo in località Riu Abba Frida



CAGLIARI – Oggi (mercoledì), su sette incendi registratisi in Sardegna, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Il primo primo rogo è divampato nelle campagne di Cagliari, in località Villa Aresu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Cagliari e sono ancora in corso di bonifica.



Il secondo incendio si è registrato nelle campagne di Triei, in località Riu Abba Frida, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, sono state dirette dalla Stazione di Baunei e Tortoli, con una squadra dei Vigili del fuoco di Lanusei composta da quattro elementi.