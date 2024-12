Red 20 maggio 2021 Nasce ad Alghero il Teatro del Pesce Teatro, musica, danza e cibo si incontrano sulle sponde del Calich in un inedito progetto artistico dedicato alla “luce” promosso dal Ristorante Sottoprua in collaborazione con lo Spazio-T



ALGHERO - Nasce ad Alghero, sulle sponde del Calich, il “Teatro del Pesce”, figlio dell’idea di due giovani imprenditori, Giovanni e Paolo Massetti, e della direttrice artistica Chiara Murru. Dopo un lungo periodo di estrema incertezza per il settore dello spettacolo e per quello della ristorazione, il Teatro del Pesce rilancia e propone una vera e propria sfida per la nuova gestione del “Ristorante Sottoprua” a Fertilia: un cartellone di eventi dal vivo, un’offerta culturale esperienziale che coinvolga i cinque sensi. A comporre il programma saranno quattro eventi e un'ouverture, tenuti insieme dal naturale fil rouge della “luce” e realizzati in collaborazione con lo Spazio-T e la cooperativa Le ragazze terribili per il Festival Abbabula 2021.



Il cartellone di eventi si aprirà sabato 29 maggio con l’inedito live-set “Luce” e i paesaggi sonori del producer Frantziscu Medda Arrogalla, per proseguire mercoledì 30 giugno con i danzatori Igor e Moreno, che proporranno una nuova produzione con il coinvolgimento dei ragazzi dell’indirizzo coreutico del Liceo “Azuni” di Sassari. Venerdì 16 luglio, l’ospite del Teatro del Pesce sarà la cantautrice Goldmass. Venerdì 6 agosto, il cartellone prosegue con la nuova versione della performance “Koi”, per chiudere poi la programmazione lunedì 6 settembre, con il concerto di piano e contrabbasso di Sade feat. Salvatore Maltana.



Tra gli obiettivi principali dell’inedito Teatro c'è la valorizzazione dello straordinario fascino della location: il ponte romano, lo stagno e la vegetazione circostante diventano l’esclusiva scenografia degli spettacoli, con artisti di fama nazionale e internazionale, che interagiscono con il paesaggio nel quale anche lo spettatore si trova immerso. Un’esperienza sensoriale a 360gradi, che gode della collaborazione della profumeria artistica “N’Aria", che ha creato “Calich”, una profumazione originale dedicata proprio all’oasi naturalistica: «Un inno alla bellezza del territorio – spiegano gli organizzatori - La fragranza è come una passeggiata lungo le rive della laguna, ricca di sfumature dei profumi e dei suoni che accompagnano l’esperienza olfattiva». Nel rispetto della normativa vigente, è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito internet Sottoprua/Teatro del Pesce.