Incendio a Senorbì: elicottero in azione

SENORBI' – Oggi (giovedì), su tre incendi occorsi sul territorio regionale, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Il rogo è divampato nelle campagne di Senorbì, in località M.Luneddu, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base di Marganai decollato alle 18.35. Le operazioni di spegnimento vengono dirette dalla locale Stazione. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.