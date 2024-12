Red 21 maggio 2021 Aou Cagliari sempre più social Il Policlinico Duilio Casula e l´Ospedale San Giovanni di Dio entrano anche in Linkedin. I pazienti possono contattare l´Azienda ospedaliero universitaria su tutte le piattaforme



CAGLIARI - L'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari è sempre più social. Ora è attivo anche il profilo “Linkedin”, tramite il quale si potrà interagire e tenersi informati. L’Aou di Cagliari si conferma tra le aziende più social in Italia e i cittadini possono entrare quotidianamente in contatto con l'Azienda su tutte le più importanti piattaforme: “Facebook” (dove l’Aou ha quasi 22mila “like”), “Instagram” (con oltre 7mila followers), “Twitter”, il canale “Youtube” “Aou Cagliari Tv”, oltre al canale “Telegram” “AouCagliari” e a “Whatsapp”, raggiungibile al numero 338/7194434.



Un sistema di social totalmente integrato anche tramite un Ufficio relazioni con il pubblico innovativo, che consente ai cittadini di entrare in contatto in tempo reale e senza barriere con il Policlinico “Duilio Casula” e l'Ospedale “San Giovanni di Dio”. Una comunicazione a 360gradi: con questo sistema, primo in Italia, i pazienti possono dialogare con l’Aou di Cagliari e avere informazioni in tempo reale e con tutti i mezzi a disposizione, oltre ovviamente a e-mail, Pec e telefono.