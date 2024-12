Red 21 maggio 2021 Sardi e sicuri a Oristano: «Partecipate» «Aderire alla campagna “Sardi e sicuri” è importante: pochi minuti del nostro tempo, per sottoporsi un test gratuito, rapido e indolore, ci permettono di proteggere noi, la nostra famiglia e il nostro futuro»., dichiarano il commissario dell´Assl di Oristano Antonio Cossu e il sindaco Andrea Lutzu



ORISTANO - «Aderire alla campagna “Sardi e sicuri” è importante: pochi minuti del nostro tempo, per sottoporsi un test gratuito, rapido e indolore, ci permettono di proteggere noi, la nostra famiglia e il nostro futuro». Il commissario dell'Assl di Oristano Antonio Cossu e il sindaco Andrea Lutzu rivolgono un appello a tutti i cittadini, perché domani, sabato 22, e domenica 23 maggio partecipino alla campagna di screening anti-Covid che si terrà in ventitre sedi dell’Oristanese (tre nel capoluogo e venti in provincia).



«Stiamo per riconquistare la “Zona bianca” – afferma Cossu – aderire alla campagna di screening anti-Covid permetterà di consolidare questo risultato, perché consentirà di isolare eventuali casi di soggetti positivi asintomatici e bloccare la circolazione del virus. Questo è un momento importante: ci prepariamo alle riaperture e dobbiamo farlo nella massima sicurezza». Lutzu si rivolge «a tutti i cittadini, residenti o domiciliati a Oristano, a effettuare gratuitamente il tampone naso-faringeo per la rilevazione del Coronavirus. Tutti, sabato 22 e domenica 23 maggio, possono recarsi in una delle postazioni allestite nelle palestre della città: quella di Torangius in Piazza Baden Powell, quella di San Nicola in Via Levante e quella scolastica di Viale Marconi». «Ci rivolgiamo in particolare ai giovani, che hanno maggiori occasioni di incontro e di socialità e possono così veicolare inconsapevolmente il virus in famiglia, fra i genitori o i nonni, soggetti più esposti e fragili – prosegue il commissario – è importante che loro rispondano all’appello di Sardi e sicuri per poter tornare in famiglia in sicurezza e per poter ricominciare a spostarsi e viaggiare più liberamente».



Sulla stessa linea il primo cittadino: «Mi rivolgo principalmente ai giovani ai quali, almeno in questa fase, non viene somministrato il vaccino. E' fondamentale spezzare la catena di trasmissione del Covid ed è fondamentale che ogni cittadino faccia la sua parte. Ragazzi andate in uno dei centri indicati e sottoponetevi al test: è rapido, gratuito e protegge noi e gli altri. La strada maestra per uscire dall’emergenza sanitaria è la vaccinazione, ma lo screening sulla popolazione è sempre uno strumento importante per individuare casi di positività ed intervenire tempestivamente contro la diffusione del Covid. Sottoporsi al tampone è un gesto importante per riappropriarci della sicurezza persa e ritornare alla nostra vita e alle nostre abitudini». L’adesione al test è aperta a tutte le persone, dai 10 anni in su, è gratuita e non necessita di prenotazione. E' possibile recarsi in una qualunque delle ventitre sedi (attive dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18), indipendentemente dal proprio Comune di residenza, muniti di tessera sanitaria e un numero di cellulare a cui saranno trasmesse tutte le indicazioni necessarie per il ritiro del referto on-line, che sarà comunque disponibile all’interno del Fascicolo sanitario elettronico.



Nella foto: Antonio Cossu e Andrea Lutzu con il comandante della Polizia locale Giuseppe Raschiotti