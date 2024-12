Cor 22 maggio 2021 Di Nolfo querela, interviene la presidenza Conferito mandato ai legali per querelare i consiglieri di maggioranza Maurizio Pirisi (Lega) e Roberto Trova (Psd´Az), rei di averlo attaccato a mezzo stampa utilizzando argomentazioni professionali, potenzialmente diffamatorie. Lettera della presidenza del Consiglio sulla necessità di ritrovare il gusto di un confronto sui temi







La Presidenza del Consiglio comunale di Alghero, al termine di una riflessione interna, e dopo il richiamo già esteso dal Presidente in sede di Conferenza dei capigruppo, intende condividere con la comunità tutta una breve riflessione sul decoro e la responsabilità che dovrebbero caratterizzare sempre la dialettica politica.



Con riferimento alla dialettica tra consiglieri comunali che in un recente scambio di battute sulla stampa è trascesa in apprezzamenti sulla vita privata e professionale, intendiamo riaffermare con forza la necessità di ritrovare il gusto di un confronto sui temi, senza travalicare il confine della critica politica, e dai modi e toni appropriati. Vogliamo, inoltre, richiamare il decoro e la responsabilità del ruolo di consiglieri comunali, ciascuno dei quali, ai sensi dello Statuto, rappresenta l'intero Comune e necessariamente deve tenerne conto anche al di fuori dei contesti istituzionali, reali o virtuali. Impegniamoci, piuttosto, a coltivare un contesto politico nel quale, pur nella diversità di schieramenti e responsabilità, l’avversario, o semplicemente chi ha un'opinione diversa, non è una persona da annientare ad ogni costo, ma una persona da rispettare e con la quale provare a confrontarsi con il dovuto rispetto. Impegniamoci a sperimentare l'amicizia, la stima e la collaborazione reciproca: è un contributo importante che si può dare per far crescere una comunità. Di questo esercizio ne giova la democrazia!



ALGHERO - Le dure schermaglie politiche conseguenti alla confusionaria situazione politica algherese - nel caso specifico al disordine che regna nella sanità - finiscono nelle mani degli avvocati. E' Valdo Di Nolfo ad aver conferito mandato ai legali per querelare i consiglieri di maggioranza Maurizio Pirisi (Lega) e Roberto Trova (Psd'Az), rei di averlo attaccato a mezzo stampa utilizzando argomentazioni professionali, potenzialmente diffamatorie. Il caso incriminato è riferito alla nota dei due consiglieri sullo scandalo della Diabetologia di Alghero , in cui sostanzialmente accusavano il consigliere di opposizione di non seguire la deontologia professionale imposta ai giornalisti (del quale ordine Valdo Di Nolfo è un iscritto). Un precedente grave - aveva sottolineato lo stesso Di Nolfo in sede di capigruppo - sollecitando un intervento. Di seguito la lettera aperta, integrale, a firma del presidente del Consiglio comunale di Alghero, Lelle Salvatore, e dei vicepresidenti Raimondo Cacciotto e Tatiana Argiolas.