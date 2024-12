Red 22 maggio 2021 «Amministrazione Conoci, zero euro per le borgate» La denuncia è lanciata da Antonio Zidda (presidente del Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà), Tonina Desogos (presidente del Comitato di borgata di Maristella) e Giuseppina Congiu (ex presidente del Comitato di borgata Guardia Grande-Corea), che sottolineano come invece «Sassari ne investa 2,5milioni»







Nella foto: Giuseppina Congiu, Antonio Zidda e Tonina Desogos ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Sassari ha avviato sei progetti per la riqualificazione degli edifici pubblici nelle borgate della Nurra per un importo complessivo di 2,5milioni di euro di fondi della Rete metropolitana, con l’obiettivo è rendere di nuovo fruibili immobili comunali attualmente in disuso o parzialmente abbandonati [LEGGI] . Borgate interessate alla riqualificazione sono Palmadula, Campanedda, Villassunta, Tottubella, La Corte e Biancareddu.Questo ha portato a un intervento congiunto di Antonio Zidda (presidente del Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà), Tonina Desogos (presidente del Comitato di borgata di Maristella) e Giuseppina Congiu (ex presidente del Comitato di borgata Guardia Grande-Corea), che puntano negativamente l'obbiettivo sull'Amministrazione di Piazza Porta Terra.«E Alghero? Non abbiamo notizie di progettualità presenti o future che riguardino i nostri centri rurali abbandonati -si chiedono Zidda, Desogos e Congiu - Solo passerelle da parte di questa Amministrazione comunale. Siamo basiti.Nella foto: Giuseppina Congiu, Antonio Zidda e Tonina Desogos