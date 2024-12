Red 22 maggio 2021 Torre Grande: la Regione finanzierà il porticciolo «Il porto di Torre Grande, a Oristano, verrà rifinanziato, perché rientra tra le opere considerate strategiche e sotto l’attenzione della Regione». Lo ha garantito giovedì mattina l’assessore regionale ai Lavori pubblici Aldo Salaris



ORISTANO - «Il porto di Torre Grande, a Oristano, verrà rifinanziato, perché rientra tra le opere considerate strategiche e sotto l’attenzione della Regione». Lo ha garantito giovedì mattina l’assessore regionale ai Lavori pubblici Aldo Salaris, secondo cui «l’opera dovrà essere inserita in una prossima rimodulazione di risorse a cui come Assessorato stiamo lavorando». Le rassicurazioni sono state fornite ieri mattina in Regione, a Cagliari, all’assessore all’Urbanistica del Comune di Oristano Gianfranco Licheri e al consigliere comunale Luca Faedda, delegato al porticciolo.



«Prendiamo atto con soddisfazione dell’impegno dell’assessore Salaris – spiegano Faedda e Licheri - La Regione conferma dunque il suo impegno con Oristano per la riqualificazione del porto turistico di Torre Grande e tramite il nuovo titolare dei Lavori pubblici ha fornito certezza sul finanziamento dell’infrastruttura portuale. Un anno fa, erano già stati confermati 720mila euro per la progettazione e, in vista di una rimodulazione delle risorse, provvisoriamente stralciati quelli per la realizzazione dell’intervento. Allora la stessa Regione spiegò che la rimodulazione delle risorse era provvisoria e rispondeva esclusivamente a un’esigenza tecnica».



La conferma dell’interesse della Regione autonoma della Sardegna per l’opera l’ha data ieri mattina lo stesso Salaris: «E' un’opera che riteniamo necessaria per dare impulso all’economia del territorio. Stiamo cercando di abbattere i tempi inserendo l’opera tra le linee di finanziamento possibili». «Per Oristano e per Torre Grande è importante trovare la conferma dell’inserimento della nostra infrastruttura in un progetto complessivo curato dalla Giunta Solinas per il rilancio del sistema portuale regionale», concludono l’assessore Licheri e il consigliere Faedda.