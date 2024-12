Mimmo Pirisi 26 maggio 2021 L'opinione di Mimmo Pirisi Parco di Porto Conte, serve un´attenzione particolare



Ogni giorno c’è una novità per il nostro Comune, e in particolare per il nostro “patrimonio ambientale”. Per una ragione o per l’altra, viene privata la comunità di porzioni piccole e grandi di territorio, in favore di una privatizzazione che ricorda altri tempi, la Legge delle Chiudende, e magari altre zone della Sardegna dove la privatizzazione è arrivata fino al mare.



Oggi, sembra ci sia un’attenzione “particolare” del privato verso i nostri incontaminati territori, quindi credo che sia necessaria, visto il momento, una attenzione altrettanto “particolare” da parte di chi oggi amministra Alghero e anche da parte del Parco di Porto Conte. Credo sia necessaria anche una mobilitazione e un totale risveglio delle coscienze da parte di noi algheresi sui temi ambientali.



Se dovessimo perdere, a svantaggio della collettività, aree pregiate come quella di Punta Giglio, ma non solo quella, sono certo che Alghero perderebbe competitività nel mercato del turismo e dell’offerta complessiva.



* consigliere comunale del Partito democratico Alghero