Monsignor Baturi vicepresidente della Cei

26 maggio 2021



CAGLIARI – Martedì sera, l’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana ha eletto due vicepresidenti per l’area Nord e per l’area Centro della Nazione: sono l'arcivescovo abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi Erio Castellucci e l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Andrea Salvatore Baturi. Il presidente della Conferenza episcopale sarda Antonello Mura, a nome dei vescovi della Sardegna, ha espresso grande gioia per l’elezione da parte dei membri della Cei di monsignor Baturi a vicepresidente: «La gioia è accompagnata dalla certezza che questo compito non solo è un riconoscimento per le doti e la competenza di monsignor Baturi nel suo servizio verso tutta la Chiesa italiana, ma costituirà anche un importante riferimento per le Diocesi della nostra Isola».



Monsignor Baturi è nato il 21 marzo 1964 a Catania. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza all’Università di Catania, il Baccalaureato in Teologia nello Studio Teologico San Paolo di Catania e successivamente la Licenza in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana. Ordinato sacerdote nel 1993, è stato parroco di Valcorrente, frazione di Belpasso (Catania) dal 1997 al 2010 ed economo diocesano (1999-2008).



Inoltre, è stato vicario episcopale per gli Affari economici. E' cappellano di Sua Santità dal 2006 e canonico maggiore del Capitolo Cattedrale di Catania dal 2012. Dal 2012 al 2019, è stato direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici e segretario del Consiglio per gli Affari giuridici della Conferenza episcopale italiana. Dal 2015 al 2019, è stato sottosegretario della Cei. Eletto alla sede arcivescovile di Cagliari il 16 novembre 2019, è attualmente vicepresidente della Conferenza episcopale sarda.



