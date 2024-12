Red 26 maggio 2021 Incendi nell´Isola: 5ettari di terreni in fiamme Oggi, su undici roghi registrati sul territorio regionale, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: a Maracalagonis, Ardara e Oschiri



CAGLIARI - Oggi, su undici roghi registrati sul territorio regionale, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: a Maracalagonis, Ardara e Oschiri. Il primo incendio è divampato nelle campagne di Maracalagonis, in località Cuccuru Monte Eghedda, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione Forestale di Sinnai, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari e da quattro squadre di volontari delle associazioni di Quartu Sant'Elena e di Sinnai. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2,2ettari di bosco e macchia mediterrane. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12:57.



Il secondo rogo si è registrato nell'agro di Ardara, in località Contrabile, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Ozieri, coadiuvata dal personale eliportato. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5ettari di di pascolo nudo vicino a un bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.31.



Il terzo incendio è divampato nelle campagne di Oschiri, in località Oretta, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oschiri, coadiuvata dalle Stazioni di Calangianus, Bortigiadas, Tempio Pausania e autoparco Tempio, e dal personale eliportato e da una squadra dei Vigili del fuoco di Ozieri. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo e una parte del bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.50.