Red 27 maggio 2021 Cagliari: obbiettivo porto In programma domani pomeriggio l´inaugurazione delle aree attrezzare per la gestione sostenibile dei reflui portuali, all´interno del progetto GrrInPort. La Marina di Sant’Elmo si propone come esempio di sostenibilità per tutti gli scali dell’Isola



CAGLIARI -Dopo il posizionamento del Seabin avvenuto a marzo, la Marina di Sant’Elmo si dota di tre nuove aree attrezzate per la gestione dei reflui portuali, proponendosi di fatto come uno degli approdi marittimi più sostenibili del Tirreno. L’evento di inaugurazione si svolgerà domani, venerdì 28 maggio, alle 16, nella Marina in località Su Siccu, a Cagliari.



Le aree attrezzate, allestite nell’ambito della collaborazione con il Progetto GrrInPort e del quale costituiscono uno strumento integrante il Piano d’azione per la gestione sostenibile dei rifiuti portuali, daranno modo allo Marina di offrire nuovi servizi ai propri diportisti perpetuando contemporaneamente azioni di tutela dello specchio marino. Tre le soluzioni installate: la prima è rappresentata dalla predisposizione di un apposito pontile galleggiante con installata la colonnina per l’aspirazione, il trattamento e il convogliamento dei reflui direttamente dalle imbarcazioni; la seconda è il posizionamento di un contenitore per il conferimento degli olii vegetali esausti con connessa consegna di apposite tanichette ai diportisti per la raccolta; la terza concerne l’installazione di banner in biotessile per il contenimento degli sversamenti accidentali di idrocarburi forniti dall’azienda EdiZero.



L’inaugurazione verrà ospitata dal gestore della Marina di Sant’Elmo Luigi Deplano e avverrà alla presenza di Massimo Deiana (presidente dell'Adsp del Mare di Sardegna), di Valeria Mangiarotti (Marketing manager dell'Adsp), degli assessori comunali del Turismo e delle attività produttive Alessandro Sorgia e dell'Innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare Alessandro Guarracino e, in rappresentanza del progetto GrrInPort, la coordinatrice Alessandra Carucci (Dicaar-Università degli Studi di Cagliari) e Giorgia De Gioannis (Dicaar-UniCa). Inoltre, saranno presenti i rappresentanti dell'azienda Industrie Verdi EdiZero architecture for peace.