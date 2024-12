Red 27 maggio 2021 Lavoro: Nobento assume trenta persone Il piano di sviluppo triennale dell´azienda prevede investimenti per ampliamento del proprio stabilimento e il raddoppio delle linee produttive, con l´assunzione di trenta nuovi addetti alla produzione



ALGHERO – In un momento economicamente e lavorativamente difficile, la “Nobento” va in controtendenza Infatti, il piano di sviluppo triennale dell'azienda prevede investimenti per l'ampliamento del proprio stabilimento e il raddoppio delle linee produttive. Dopo l’anno della pandemia che ha portato l’azienda e i suoi collaboratori ad affrontare innumerevoli sacrifici e incertezze sul futuro, il 2021 è iniziato con i giusti presupposti.



La strategia dell’amministratore Alessandrini, che da sempre lo ha portato ad investire sui giovani, sulla formazione e sulle nuove tecnologie, si è rivelata vincente poiché ora è possibile annunciare un nuovo piano di assunzioni. Entro giugno, la Nobento inserirà in organico trenta nuovi addetti alla produzione. La scelta dei candidati avverrà senza escludere i curricula già ricevuti nei precedenti mesi e chiunque sia interessato potrà inviare una nuova candidatura.



Tra i requisiti, non è richiesta esperienza nel settore (alla formazione ci pensa l'azienda), ma la disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. Gli interessati potranno inviare via e-mail il proprio curriculum, all’indirizzo internet recruitment@nobento.it, indicando in oggetto il codice “Prod21”. Le selezioni termineranno martedì 15 giugno.