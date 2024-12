Red 27 maggio 2021 Uniss: prosegue il Maggio per la comunicazione Domani pomeriggio, proseguiranno gli appuntamenti del “Maggio per la comunicazione”, con il seminario on-line “La comunicazione in tempo di pandemia”, che affronterà da diverse prospettive il tema della gestione della comunicazione durante l’emergenza sanitaria in corso



SASSARI- Domani, venerdì 28 maggio, alle 16, proseguiranno gli appuntamenti del “Maggio per la comunicazione”, con il seminario on-line “La comunicazione in tempo di pandemia”, che affronterà da diverse prospettive il tema della gestione della comunicazione durante l’emergenza sanitaria in corso. Dopo i saluti del magnifico rettore dell’Università degli studi di Sassari Gavino Mariotti e del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi, interverranno Mario Morcellini (direttore dell'Alta scuola di comunicazione, Unitelma Sapienza ed ex commissario Autorità delle comunicazioni) e gli studiosi dell’Uniss Sergio Babudieri (ordinario di Malattie infettive) e Giovanni Sotgiu (delegato rettorale alla Prevenzione, sicurezza e rischio biologico-Covid-19).



Il dibattito, coordinato dal giornalista Roberto Morini, sarà introdotto da Romina Deriu, presidente del Corso di laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione, che organizza l’evento. Parteciperà all’iniziativa la prorettrice dell'Uniss per i Rapporti con il territorio Antonietta Mazzette. L’iniziativa è valida per il riconoscimento di crediti formativi dell’Ordine dei giornalisti e di crediti formativi universitari per gli studenti del corso di Laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione (l’evento si terrà sulla piattaforma “Teams”).



Nella foto: il rettore Gavino Mariotti