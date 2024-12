Red 27 maggio 2021 Il 2 giugno della Società Umanitaria Proseguono gli appuntamento della Società Umanitaria Cineteca sarda di Alghero, Cagliari e Carbonia per tre date simbolo (le feste della Liberazione, del lavoro e della Repubblica). In programma, “Donne al voto. I 75 anni del suffragio universale”: rassegna cinematografica dalle 24 di lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno



ALGHERO – Proseguono gli appuntamento della Società Umanitaria Cineteca sarda di Alghero, Cagliari e Carbonia per tre date simbolo (le feste della Liberazione, del lavoro e della Repubblica). Un ciclo di incontri di approfondimento che si concluderà con la tre e ultima pellicole cinematografiche per “Il cammino della Repubblica. Le date simbolo della nostra storia”, una kermesse cinematografica e di approfondimenti culturali, in diretta streaming, che unisce le tre date chiave della storia italiana: 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno.



Anche per la terza ricorrenza saranno organizzati incontri in diretta streaming sui social di Società Umanitaria per approfondire le tematiche affrontate, rispettivamente alle date storiche e con possibili contestualizzazioni con la realtà quotidiana. Anche in concomitanza con quest'ultimo incontro, sarà disponibile una rassegna cinematografica a cura dei Centri servizi culturali della Società Umanitaria della Sardegna, con tre proposte cinematografiche (tra film di fiction e documentari) disponibili gratuitamente per una settimana intera sulla piattaforma OnlineSardegna.Umanitaria. Ogni film sarà accompagnato per l’occasione da un contributo di registi, attori o esperti di cinema.



Il fil-rouge che unisce le ricorrenze è uno “sguardo dedicato alle donne”. «Chiuderemo con le celebrazioni della Festa della Repubblica, che quest’anno segna il 75esimo anniversario del suffragio universale e dunque dell’estensione del diritto di voto alle donne», spiegano gli organizzatori. Per il 2 giugno, “Donne al voto. I 75 anni del suffragio universale”: rassegna cinematografica dalle 24 di lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno; talk martedì 1 giugno, alle 18.