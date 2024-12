Red 28 maggio 2021 Finestra si stacca: è polemica In settimana, a causa dell´usura e della poca manutenzione, una finestra di una classe della scuola elementare di Via Lido ad Alghero si è staccata dal muro mentre veniva aperta da una bidella. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. Ma le mamme protestano, chiedono più sicurezza



ALGHERO – Una finestra si stacca dal muro. Un pericolo, soprattutto se si pensa che è accaduto in un'aula scolastica, nel plesso di Via Lido, ad Alghero. Ma fortunatamente, nessuno si è fatto male. Infatti, in quel momento non c'erano lezioni. Ma le mamme protestano, chiedono più sicurezza per i loro figli e da due giorni la maggior parte degli alunni non entra a scuola. Sarebbe da almeno un paio d'anni che le finestre hanno problemi, ma nonostante i nuovi vetri e le zanzariere, le strutture i alluminio non sarebbero state sistemate a dovere. Una questione di sicurezza che le famiglie hanno più volte sottolineato in questi anni.



Questa mattina (venerdì), l'assessore comunale alle Manutenzioni Antonello Peru e i tecnici hanno effettuato un sopralluogo. Dai racconti successivi, dagli uffici comunali si tende a minimizzare la cosa su «quanto avvenuto martedì sera con un cedimento di un infisso nel corso delle pulizie post lezione». Verificate tutte le classi. «E' stato appurato che l’infisso è stato aperto dalla bidella dopo le lezioni, nel pomeriggio, e che a seguito dell’apertura ha mostrato la rottura del cardine. Depositato per terra, mercoledì mattina ha generato giustificata preoccupazione da parte dei genitori».



Informata del fatto la dirigenza scolastica, che ha relazionato all’Amministrazione comunale l’accaduto, Peru ha avviato la macchina comunale e domani, sabato 29 maggio, nel corso di un secondo sopralluogo con il dirigente e il responsabile della sicurezza, verrà concordata e attuata subito, anticipando il previsto intervento di sostituzione generale degli infissi, che l’Amministrazione «effettuerà entro l’estate, terminate le lezioni, per consegnare la scuola con una più adeguata condizione anche in considerazione delle esigenze di efficientamento energetico. Intanto, per il proseguo delle lezioni, è prevista ogni attività d’urgenza di messa in sicurezza di eventuali situazioni di potenziale rischio per lo svolgimento delle attività scolastiche».