Red 29 maggio 2021 Incendi nell´Isola: oltre 2ettari in fiamme Ieri, su sei incendi registratisi sul territorio regionale, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Marrubiu e in quelle di Sinnai



CAGLIARI – Ieri (venerdì), su sei incendi registratisi sul territorio regionale, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Marrubiu e in quelle di Sinnai. Il primo rogo è divampato nell'agro di Marrubiu, in località Su Murdegu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione, coadiuvata dal personale eliportato e da una squadra dei Vigili del fuoco. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.34.



Il secondo incendio si è registrato nelle campagne di Sinnai, in località Riu Is Cracuraxius, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Pula e di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sinnai, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas dei cantieri di Sinnai Sa Pira e da due squadre di volontari delle associazioni di Sinnai e Quartu Sant'Elena. Il fuoco ha percorso una superficie di circa un ettaro di pineta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.