A.B. 30 maggio 2021 Sport equestri: spettacolo a Tanca Regia Nell´impianto di Abbasanta, nel Completo brillano Luca Riccardi, Giovanni Nonnis e Andrea Rossi. Invece, successo per Piera Monti nel Dressage



ABBASANTA - In attesa dei Campionati regionali di salto ostacoli in programma il prossimo fine settimana a Santu Lussurgiu, le altre discipline equestri hanno vissuto un'intensa tre giorni negli impianti Agris di Tanca Regia, ad Abbasanta. Il doppio evento è stato organizzato dall'agenzia regionale Agris, con la collaborazione della Fise Sardegna.



Il venerdì è stato dedicato al “Dressage”, con il “Concorso Cdnc”, valido come prima tappa “Agris”. Nella classifica riservata ai cavalli di 4 anni, primo posto ex equeo per due atleti del Circolo Is Alinos: Francesca Giulia Passerini, in sella a Bitti (anglo-arabo di proprietà dell'Agris), e Andrea Rossi, su Black Soul (allevato da Luciano Firinu), hanno chiuso con identico punteggio, 7,86. Nei 5 anni, si è imposta Piera Monti (circolo Gli Olivastri), in sella ad Annibale il Grande, dell'Asd S'Aldola che, con il punteggio di 7,96 ha preceduto Luca Riccardi su Azalea Bianca.



La concomitanza di Piazza di Siena ha inciso un po' sulla partecipazione alla due giorni dedicata al “Completo”, la disciplina dove l'anglo-arabo sardo riesce a farsi valere anche in campo internazionale per la sua duttilità nell'affrontare le tre prove diverse: “Dressage”, “Salto ostacoli” e il “Cross country”, la prova di velocità su terreno naturale con ostacoli fissi. Basti citare Rohan Lechereo, medaglia d’oro a squadre e argento individuale nel completo di equitazione all'Olimpiade di Mosca 1980. O anche i campioni italiani Seneca, Bella Linda e Villeneuve.



Il “Concorso Open-Categoria Welcome A, A/B, 1,2, Cn1*, Cn2*-Tappa Mipaaf” prevedeva quattordici gare. Nella Cn2*, vittoria di Andrea Rossi (Centro Ippico Is Alinos) su Quanita de Maria. Nei 4 anni Mipaaf, successo di Giovanni Onnis su Bellissimo Brio, allevato da Mario Manca, che ha preceduto Andrea Rossi, che ha occupato gli altri gradini del podio su Bernardo e Bitti. Invece, nei 5 anni è stato Luca Riccardi su Azalea Bianca (figlia di Ksar-Sitte allevata da Francesco Motzo) a conquistare la coppa. In evidenza nelle altre categorie Lucie Bardine.