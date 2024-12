Red 31 maggio 2021 Castelsardo: raccolta rifiuti: modifiche per la festa L’Amministrazione comunale e la Ditta Econova hanno deciso alcune modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta per mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica italiana



CASTELSARDO - L’Amministrazione comunale di Castelsardo e la Ditta Econova hanno deciso alcune modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta per mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica italiana. Il 2, infatti, il servizio sarà sospeso.



Di conseguenza, sia le utenze domestiche, sia quelle non domestiche, provvederanno a conferire il rifiuto organico, anticipatamente domani, martedì 1, con i consueti programmati ritiri, mentre, solo per le utenze non domestiche, il ritiro del vetro è posticipato a venerdì 4. Nei giorni precedenti e a seguire, il calendario non subirà variazione, per garantire una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti.



Inoltre, il giorno, il centro di raccolta in località Multeddu resterà chiuso. Pertanto, i cittadini e le attività commerciali sono invitati a non depositare all’esterno alcun tipo di rifiuto. Per ulteriori informazioni, si può contattare EcoNova, nei consueti orari di apertura dell’Ecocentro, al numero verde 800/592890. Allo stesso tempo, per tutti i cittadini è possibile scaricare sul proprio smartphone l’App gratuita “Junker”, disponibile per Ios e Android: così, oltre a essere costantemente informati, si riesce a ottenere un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata.