La poesia del lunedì: Giovanna Martinelli

Un record de minyó

(La Fontaneta)



Un record car al cor tenia,

un record que me feva sempre companyia,

la muralla, la fontaneta de l’Alguer mia.

I no passava dia que lo pensament no me portessi

en aquell tros de bastió on me veieva minyó:

en aquella muntada qui divertiment,

qui risada, quan feva la rodolada

per n’eixir a l’Olla o a l’Olleta a fer lo capbussó.

Era nat en aquell rió

i la fontaneta era tota la mia passió:

trist só partit amb gran melanconia

en allí he deixat lo cor

am a tota la mia minyonia.

Ara vell, pres de nostalgia

só tornat a veure la fontaneta mia;

no hi era més la muntada,

ma los pilastrins, les banquines i la gradinada.

Era bella quan l’he deixada,

ma ara és més bella encara.

És com una reïna tota adornada

per la festa de l’encoronació;

ma una cosa és restada com una tradició ...

... que a l’Olla i a l’Olleta ...

los minyons fan encara lo capbussó.



_ Giovanna Martinelli _

_ Giovanna Martinelli _

Poetessa algueresa actual