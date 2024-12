video Cor 31 maggio 2021 Cucina di Alghero, turismo e cultura Sulla terrazza del Ristorante Mirador, la preparazione dei piatti tipici rivisitati dall'estro dello chef Francesco Fadda. Numerosi i progetti in programma per la valorizzazione linguistico-culturale legata al turismo enogastronomico



Da venerdì 4 giugno saranno così visibili su Alguer.it e Alguer.cat le preparazioni di alcuni piatti legati alla tradizione culinaria algherese, perché la cultura gastronomica ben identifica un senso di appartenenza, così come riesce a farlo una lingua attraverso le proprie peculiarità. Sulla terrazza del Ristorante Mirador, la preparazione dei piatti tipici rivisitati dall'estro dello chef Francesco Fadda. ALGHERO - In occasione della presentazione della seconda fase del laboratorio linguistico “Cuina de l’Alguer, l’he fet per vosaltros” curato dal progetto editoriale promosso e realizzato dal, l’Assessore al Turismo e Cultura del Comune, Marco Di Gangi, illustra le azioni di promozione e valorizzazione linguistico-culturale della città di Alghero in programma nei prossimi mesi.La prima fase del progetto “Cuina de l’Alguer, l’he fet per vosaltros” ha previsto una serie di incontri legati alla riscoperta e uso della lingua catalana di Alghero attraverso uno spazio legato alla conoscenza della cucina e delle ricette tipiche tradizionali algheresi.Da venerdì 4 giugno saranno così visibili sule preparazioni di alcuni piatti legati alla tradizione culinaria algherese, perché la cultura gastronomica ben identifica un senso di appartenenza, così come riesce a farlo una lingua attraverso le proprie peculiarità. Sulla terrazza del Ristorante, la preparazione dei piatti tipici rivisitati dall'estro dello chef Francesco Fadda. Guarda e condividi il video su Alguer.tv • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat